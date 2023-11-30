СМИ: Каждому пятому заемщику в России грозит потенциальное банкротство
На сегодняшний день под угрозой банкротства находятся почти 20% заемщиков в России. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Издание отмечает, что по состоянию на ноябрь текущего года число потенциальных неплатежеспособных лиц среди заемщиков резко увеличилось на 11% и достигло почти 10 миллионов человек.
Уточняется, что риски несут не только заемщики банков, но и микрофинансовые организации. Так, на начало ноября общая задолженность физических лиц, у которых просрочка достигала 90 дней и более, составляет 6,33 триллиона рублей.
Ранее коллекторы рассказали Telegram-каналу «Радиоточка НСН» об уловках по списанию долгов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru