СМИ: Каждому пятому заемщику в России грозит потенциальное банкротство

Издание отмечает, что по состоянию на ноябрь текущего года число потенциальных неплатежеспособных лиц среди заемщиков резко увеличилось на 11% и достигло почти 10 миллионов человек.

Уточняется, что риски несут не только заемщики банков, но и микрофинансовые организации. Так, на начало ноября общая задолженность физических лиц, у которых просрочка достигала 90 дней и более, составляет 6,33 триллиона рублей.

Ранее коллекторы рассказали Telegram-каналу «Радиоточка НСН» об уловках по списанию долгов.

