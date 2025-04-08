Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое
8 апреля 202514:40
Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое. Об этом со ссылкой на УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает РИА Новости.
Отмечается, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, пуля попала в интерактивную доску.
«Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.
Ранее в гимназии Сочи девочка травмировала глаз на учебных стрельбах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru