Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое

Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое. Об этом со ссылкой на УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает РИА Новости.

Один человек погиб и двое пострадали в перестрелке на паркинге ТЦ в Махачкале

Отмечается, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, пуля попала в интерактивную доску.

«Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

Ранее в гимназии Сочи девочка травмировала глаз на учебных стрельбах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ПроисшествиеСтудентыСтрельбаЯмало-Ненецкий АО

Горячие новости

Все новости

партнеры