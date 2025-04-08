Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве в армию в течение года

Согласно документу, исполнение решения о призыве на срочную военную службу будет действовать в течение года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва.

«Новые нормы будут распространяться на весенний призыв 2025 года», - указал один из инициаторов законопроекта, председатель комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Кроме того, документом предусмотрена возможность создания в городах федерального значения одной призывной комиссии, а муниципальных районах, муниципальных и городских округах - двух и более.

Ранее Госдума приняла законопроект о признании иноагентами граждан, помогающих международным организациям против интересов России, сообщает RT.

