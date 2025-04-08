Госдума расширила список оснований для признания иноагентами
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект о признании иноагентами лиц, содействующих иностранным организациям, в которых не участвует Россия.
Согласно документу, данный статус может быть присвоен гражданам за сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против страны, распространение материалов и участие в их создании.
«Принятие законопроекта позволит защитить Россию и её граждан от вмешательства со стороны недружественных государств», - отметил спикер Госдумы Вячеслва Володин.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовном наказании за дискредитацию российской армии и призывы к санкциям, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru