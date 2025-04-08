Госдума расширила список оснований для признания иноагентами

Согласно документу, данный статус может быть присвоен гражданам за сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против страны, распространение материалов и участие в их создании.

«Принятие законопроекта позволит защитить Россию и её граждан от вмешательства со стороны недружественных государств», - отметил спикер Госдумы Вячеслва Володин.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовном наказании за дискредитацию российской армии и призывы к санкциям, сообщает RT.

