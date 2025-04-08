Аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 120 рублей
Курс доллара вырастет до 120 рублей, уверен аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его мнению, такой рост неизбежен, вопрос только в том, когда именно это произойдет.
«Кто-то полагает, что это может случиться уже к концу этого года, а кто-то ждет этих уровней через пару лет», - сказал NEWS.ru Потавин.
Эксперт пояснил, что через два-три месяца из-за текущего падения цен на нефть рубль начнет слабеть. Ускоренного падения нацвалюты эксперт ожидает во второй половине года. По его прогнозу, американская валюта может вырасти до 105 рублей.
Более сильного падение рубля пока не случится, считает аналитик благодаря тому, что недостающие в бюджете рубли из-за сокращения доходов от продажи нефти Минфин уже стал покрывать за счет продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Вместе с тем Потавин не исключает, что девальвация рубля ускорится при срыве мирных переговоров по Украине, и если президент США Дональд Трамп обвинит в этом Россию и наложит на нее еще более жесткие санкции.
Низкие цены на нефть и исчерпание резервов валюты в ФНБ грозят еще большими проблемами для рубля, добавил аналитик.
Люди распродают биткоины, чтобы перевести криптовалюту в другие активы, так как она в любой момент может превратиться в ноль. Об этом в беседе с НСН ранее рассказал председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru