Аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 120 рублей

Эксперт пояснил, что через два-три месяца из-за текущего падения цен на нефть рубль начнет слабеть. Ускоренного падения нацвалюты эксперт ожидает во второй половине года. По его прогнозу, американская валюта может вырасти до 105 рублей.

Более сильного падение рубля пока не случится, считает аналитик благодаря тому, что недостающие в бюджете рубли из-за сокращения доходов от продажи нефти Минфин уже стал покрывать за счет продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Вместе с тем Потавин не исключает, что девальвация рубля ускорится при срыве мирных переговоров по Украине, и если президент США Дональд Трамп обвинит в этом Россию и наложит на нее еще более жесткие санкции.

Низкие цены на нефть и исчерпание резервов валюты в ФНБ грозят еще большими проблемами для рубля, добавил аналитик.

Люди распродают биткоины, чтобы перевести криптовалюту в другие активы, так как она в любой момент может превратиться в ноль. Об этом в беседе с НСН ранее рассказал председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев.

