Художник Сафронов заявил о желании написать портрет Овечкина

По его словам, для этого ему необходимо договориться со спортсменом о встрече, чтобы сделать наброски.

Сафронов указал, что для того, чтобы понять, как лучше изобразить Овечкина и на каком фоне, ему бы хватило «полтора или час времени».

«Я готов прилететь для этого в США, но если он будет в Москве, я выделю для него время, которое будет ему удобно», - заключил художник.

Ранее режиссёр ленты «Легенда № 17» Николай Лебедев заявил, что пока не планирует снимать фильм про Овечкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».