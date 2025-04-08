Художник Сафронов заявил о желании написать портрет Овечкина
Народный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов заявил сайту aif.ru, что с удовольствием написал бы портрет играющего за «Вашингтон Кэпиталз» хоккеиста Александра Овечкина.
По его словам, для этого ему необходимо договориться со спортсменом о встрече, чтобы сделать наброски.
Сафронов указал, что для того, чтобы понять, как лучше изобразить Овечкина и на каком фоне, ему бы хватило «полтора или час времени».
«Я готов прилететь для этого в США, но если он будет в Москве, я выделю для него время, которое будет ему удобно», - заключил художник.
Ранее режиссёр ленты «Легенда № 17» Николай Лебедев заявил, что пока не планирует снимать фильм про Овечкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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