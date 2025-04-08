США объявили о выводе военных и техники из хаба в Польше
США приняли решение о выводе своих военных и техники из хаба Ясенка в Польше, через который осуществлялась поставка военной помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба командования американской армии в Европе и Африке.
Отмечается, что передислокация военного оборудования и персонала в другие места в Польше является запланированной в рамках выполнения задач по «оптимизации военных операций США, повышению уровня поддержки союзников и партнёров».
«Важная работа по содействию военной помощи Украине через Ясенку будет продолжена... поддержке оптимизированного военного присутствия США», - говорится в сообщении.
Как пояснил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, вывод американских военных из хаба не означает их вывода из страны, сообщает RT.
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