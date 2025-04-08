США объявили о выводе военных и техники из хаба в Польше

Отмечается, что передислокация военного оборудования и персонала в другие места в Польше является запланированной в рамках выполнения задач по «оптимизации военных операций США, повышению уровня поддержки союзников и партнёров».

«Важная работа по содействию военной помощи Украине через Ясенку будет продолжена... поддержке оптимизированного военного присутствия США», - говорится в сообщении.

Как пояснил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, вывод американских военных из хаба не означает их вывода из страны, сообщает RT.