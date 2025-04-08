Ангарский маньяк признался ещё в одном убийстве

Ангарский маньяк Михаил Попков сознался ещё в одном убийстве. Он рассказал, что в 2011 году убил женщину туристическим топориком в здании водонасосной станции в Ангарске, после чего сжег её тело.

Маньяк бесчинствовал в Иркутской области в период с 1992 по 2010 год. За эти годы он убил 89 человек, большинство из них — женщины. Попков находил их в общественных местах и предлагал подвезти, после чего вывозил в безлюдные места, где расправлялся с жертвами.

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Ранее Попков получил три срока за 83 убийства. В январе 2015 года преступника приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства, в декабре 2018-го — ко второму пожизненному сроку. При этом в 2020 году Попков сознался еще в двух убийствах, его приговорили к 9 годам и 8 месяцам колонии, напоминает RT.


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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