Ангарский маньяк признался ещё в одном убийстве

Ангарский маньяк Михаил Попков сознался ещё в одном убийстве. Он рассказал, что в 2011 году убил женщину туристическим топориком в здании водонасосной станции в Ангарске, после чего сжег её тело.

Маньяк бесчинствовал в Иркутской области в период с 1992 по 2010 год. За эти годы он убил 89 человек, большинство из них — женщины. Попков находил их в общественных местах и предлагал подвезти, после чего вывозил в безлюдные места, где расправлялся с жертвами.