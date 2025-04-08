Более 90 спектаклей вошли в лонг-лист «Золотой Маски»
Организаторы «Золотой Маски» включили в лонг-лист премии и фестиваля 92 спектакля. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что речь идёт о наиболее заметных постановках сезона 2023-2024, которые не вошли в список номинантов, но получили звание дипломанта и претендуют на звание лауреата.
«Это спектакли из Южно-Сахалинска, Самары, Курска, Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска, Уфы, Владикавказа, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов РФ», - говорится в сообщении.
Ранее председатель Союза театральных деятелей, президент премии Владимир Машков заявил, что торжественная церемония награждения лауреатов национальной театральной премии «Золотая Маска» пройдёт в июне 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru