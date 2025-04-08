В Белгородской области трактор подорвался на мине
Работающий в поле трактор подорвался на мине в районе села Мешковое Шебекинского округа. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, тракторист получил осколочное ранение и самостоятельно обратился в местную амбулаторию, а сельхозтехника была полностью уничтожена огнём.
Губернатор указал, что работы в поле проводились без согласования, что является нарушением регламента безопасности полевых работ.
«Мы не сможем выплатить сельхозпредприятию компенсацию за утраченную технику, как делаем это всегда», - заключил он.
Ранее Гладков заявил, что пять мирных жителей были ранены в посёлке Пролетарский и хуторе Балки из-за ударов армии Украины, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru