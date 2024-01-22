СМИ: кабмин предложил придумать русскоязычную версию слова «маркетплейс»
Правительство выступило с инициативой представить предложения по замене слова «маркетплейс» русскоязычной альтернативой. Об этом пишет РБК.
Соответствующее предложение содержится в отзыве кабинета министров на проект закона об онлайн-торговле. Возможные варианты русскоязычной альтернативы в документе не представлены.
Также предложено убрать положения, ограничивающие количество изменений, которые маркетплейсы могут вносить в договор оферты.
Глава департамента внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов ранее заявил о необходимости регулирования рынка маркетплейсов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru