СМИ: кабмин предложил придумать русскоязычную версию слова «маркетплейс»

Правительство выступило с инициативой представить предложения по замене слова «маркетплейс» русскоязычной альтернативой. Об этом пишет РБК.

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Соответствующее предложение содержится в отзыве кабинета министров на проект закона об онлайн-торговле. Возможные варианты русскоязычной альтернативы в документе не представлены.

Также предложено убрать положения, ограничивающие количество изменений, которые маркетплейсы могут вносить в договор оферты.

Глава департамента внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов ранее заявил о необходимости регулирования рынка маркетплейсов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
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