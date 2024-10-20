СМИ: К сыну певицы Валерии Шульгину подали иск

К сыну певицы Валерии бизнесмену Арсению Шульгину подали иск. Соответствующая информация опубликована на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается что иск касается взыскания сумм по договору займа. По сообщениям некоторых СМИ, речь идет о более чем $587 тысячах. Известно, что истцом выступает бизнесмен Валентин Демчук, а само дело будет рассматриваться в Тверском суде Москвы.

«Лучше спеть новое!»: Пригожин объяснил отсутствие Валерии в трибьюте Крутого

Заседание суда назначено на 28 ноября.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии, рассказал в интервью НСН, что композитор Александр Шульгин мог сорвать трибьют певицы Валерии, так как требовал за переработку песен «сумасшедшие» деньги.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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