«Лучше спеть новое!»: Пригожин объяснил отсутствие Валерии в трибьюте Крутого

«Нам участвовать не предлагали, Валерия пела две песни Игоря Крутого, ее песни поют другие артисты. Например, песню «Отпусти меня» поет кто-то из молодых артистов. Еще Валерия пела песню Крутого «Я тебя отпустила», в оригинале поет Валерия. В трибьюте же поют другие артисты, в этом смысл. Она могла петь в лучшем случае что-то новое от Крутого или что-то другое, перепеть чью-то песню, но сейчас не хочет этого», - объяснил он.

При этом Пригожин назвал Крутого профессионалом, с которым всегда легко работать.

«Игорь Крутой – четкий, пунктуальный и внимательный с точки зрения музыки. Он профессионал, у нас никаких проблем нет, на концерты, на юбилейные вечера он всегда к нам приходил. Если ты с ним о чем-то договорился, он эти договоренности всегда соблюдает. В этой части никогда не было никаких разногласий. С Игорем очень легко работать. Мы с ним не конкурируем, потому что в первую очередь он композитор. Композитор, написавший огромное количество хитов, которые стали народными. У него есть легендарные хиты, которые вошли в историю музыки», - рассказал собеседник НСН.

Ранее Пригожин в пресс-центре НСН рассказал, что одни авторские права на музыку для концерта «Трибьют Валерии» обошлись в 15 млн рублей, а на само создание концерта он потратил суммарно 64 млн.

