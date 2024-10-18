«Лучше спеть новое!»: Пригожин объяснил отсутствие Валерии в трибьюте Крутого
Иосиф Пригожин заявил НСН, что Валерии не предлагали участвовать в трибьюте Игоря Крутого к его юбилею, в данный момент каверы ее не интересуют.
Певица Валерия исполняет две песни Игоря Крутого, но перепевать другие композиции для трибьюта композитора она бы не стала, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Лейбл VK Records выпустил трибьют хитов Игоря Крутого к его 70-летию, который отмечается 18 октября. В релизе «Крутой альбом» представлено 12 треков композитора в новых аранжировках, включая композицию «Мадонна» в исполнении Басты и актера Сергея Бурунова. Также в альбоме представлены треки «Любовь, похожая на сон» в исполнении Navai, «Свадебные цветы» дуэта Гарика Харламова и Азамата Мусагалиева, «Я люблю тебя до слез», которую спела Мари Краймбрери и «Отпусти меня» от Filatov & Karas.
«Нам участвовать не предлагали, Валерия пела две песни Игоря Крутого, ее песни поют другие артисты. Например, песню «Отпусти меня» поет кто-то из молодых артистов. Еще Валерия пела песню Крутого «Я тебя отпустила», в оригинале поет Валерия. В трибьюте же поют другие артисты, в этом смысл. Она могла петь в лучшем случае что-то новое от Крутого или что-то другое, перепеть чью-то песню, но сейчас не хочет этого», - объяснил он.
При этом Пригожин назвал Крутого профессионалом, с которым всегда легко работать.
«Игорь Крутой – четкий, пунктуальный и внимательный с точки зрения музыки. Он профессионал, у нас никаких проблем нет, на концерты, на юбилейные вечера он всегда к нам приходил. Если ты с ним о чем-то договорился, он эти договоренности всегда соблюдает. В этой части никогда не было никаких разногласий. С Игорем очень легко работать. Мы с ним не конкурируем, потому что в первую очередь он композитор. Композитор, написавший огромное количество хитов, которые стали народными. У него есть легендарные хиты, которые вошли в историю музыки», - рассказал собеседник НСН.
Ранее Пригожин в пресс-центре НСН рассказал, что одни авторские права на музыку для концерта «Трибьют Валерии» обошлись в 15 млн рублей, а на само создание концерта он потратил суммарно 64 млн.
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