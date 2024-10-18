«Не могу молчать!»: Пригожин заявил, что Шульгин хотел сорвать «Трибьют Валерии»

По его словам, Шульгин требовал за возможность работать с одной песней от 800 тысяч рублей, перекрывая кислород молодым артистам.

«В переработке песен есть несколько вещей. Например, каждый исполнитель вносит свои коррективы в текст или музыку. Автор может не дать разрешение. Имена музыкантов называть не буду, но они освежили произведение, должны получать долю в виде 15-20%, а Шульгин присваивает себе даже эту переработку на 100%. Он объявляет суммы от 800 тысяч и выше, просто раздевает. У нас на грани срыва концерт был. На законодательном уровне нужно регулировать цены, чтобы авторы не позволяли себе издеваться над музыкой. Авторы могут и 100 миллионов назвать, а это перекрывает кислород. Авторы сами препятствуют развитию индустрии, нам приходится все время бороться», - подытожил собеседник НСН.

Ранее Пригожин в пресс-центре НСН рассказал, что одни авторские права на музыку для концерта «Трибьют Валерии» обошлись в 15 млн рублей, а на само создание концерта он потратил суммарно 64 млн.

