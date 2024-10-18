«Не могу молчать!»: Пригожин заявил, что Шульгин хотел сорвать «Трибьют Валерии»

Иосиф Пригожин заявил НСН, что Шульгин требовал за возможность работать с песнями от 800 тысяч рублей.

Композитор Александр Шульгин мог сорвать трибьют певицы Валерии, так как требовал за переработку песен «сумасшедшие» деньги, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Так, в «Трибьют Валерии» вошли песни «Самолет», «Ты где-то там», «Рига-Москва», «Не обижай меня», «Метелица», на которые Шульгин имеет авторские права.

«Шульгин пьет кровь всем, я ничего подобного в своей жизни не встречал. Чем меньше человек, тем больше проблем. Если бы вы знали, сколько крови попил этот персонаж на пути к созданию трибьюта. Я долго хотел молчать, но это невозможно. Шульгин объявляет сумасшедшие деньги за переработку песен. Такое ощущение, что он не заинтересован в продолжении жизни песен. Нам было работать очень сложно. Не буду всех называть, но самый комфортный в работе оказался Максим Фадеев, самый адекватный оказался на пути нашего трибьюта», - рассказал он.
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По его словам, Шульгин требовал за возможность работать с одной песней от 800 тысяч рублей, перекрывая кислород молодым артистам.

«В переработке песен есть несколько вещей. Например, каждый исполнитель вносит свои коррективы в текст или музыку. Автор может не дать разрешение. Имена музыкантов называть не буду, но они освежили произведение, должны получать долю в виде 15-20%, а Шульгин присваивает себе даже эту переработку на 100%. Он объявляет суммы от 800 тысяч и выше, просто раздевает. У нас на грани срыва концерт был. На законодательном уровне нужно регулировать цены, чтобы авторы не позволяли себе издеваться над музыкой. Авторы могут и 100 миллионов назвать, а это перекрывает кислород. Авторы сами препятствуют развитию индустрии, нам приходится все время бороться», - подытожил собеседник НСН.

Ранее Пригожин в пресс-центре НСН рассказал, что одни авторские права на музыку для концерта «Трибьют Валерии» обошлись в 15 млн рублей, а на само создание концерта он потратил суммарно 64 млн.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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