СМИ: Известна причина смерти Доренко
Стала известна причина смерти Сергея Доренко. Как сообщает РБК со ссылаясь на источники в бюро судебно-медицинской экспертизы, журналист скончался из-за нарушения функций сердца.
По информации журналистов, медики провели вскрытие в ночь на 10 мая в морге при Троекуровском кладбище в Москве. У Доренко была обнаружена гемотампонада — скопление жидкости, которая препятствует функционированию сердца, пишут Известия.
Журналист Сергей Доренко скончался накануне, 9 мая, после аварии в Москве. Сообщалось, что он ехал на мотоцикле в центре столицы. Во время движения ему внезапно стало плохо, после чего журналист упал на проезжую часть в районе улицы Земляной Вал.
Ранее лидер мотоклуба «Ночные Волки» Александр «Хирург» Залдостанов в эфире НСН выразил соболезнования семье погибшего несколько часов назад в Москве журналиста Сергея Доренко и признался, что будет спешить вернуться в столицу, чтобы успеть на похороны Доренко, с которым его связывали очень непростые и даже конфликтные, порой, отношения.
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