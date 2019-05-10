СМИ: Известна причина смерти Доренко

По информации журналистов, медики провели вскрытие в ночь на 10 мая в морге при Троекуровском кладбище в Москве. У Доренко была обнаружена гемотампонада — скопление жидкости, которая препятствует функционированию сердца, пишут Известия.

Журналист Сергей Доренко скончался накануне, 9 мая, после аварии в Москве. Сообщалось, что он ехал на мотоцикле в центре столицы. Во время движения ему внезапно стало плохо, после чего журналист упал на проезжую часть в районе улицы Земляной Вал.

Ранее лидер мотоклуба «Ночные Волки» Александр «Хирург» Залдостанов в эфире НСН выразил соболезнования семье погибшего несколько часов назад в Москве журналиста Сергея Доренко и признался, что будет спешить вернуться в столицу, чтобы успеть на похороны Доренко, с которым его связывали очень непростые и даже конфликтные, порой, отношения.

