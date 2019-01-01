«Ночные волки» сожалеют о смерти Доренко, с которым долго воевали

Лидер мотоклуба «Ночные Волки» Александр «Хирург» Залдостанов в эфире НСН выразил соболезнования семье погибшего несколько часов назад в Москве журналиста Сергея Доренко и признался, что будет спешить вернуться в столицу, чтобы успеть на похороны Доренко, с которым его связывали очень непростые и даже конфликтные, порой, отношения..

«Мне жаль, что случилась эта трагедия ! При всей его дури, это был талантливый и смелый человек, - заявил НСН лидер "Ночных волков". - Когда-то давно мы дружили с Доренко, последние несколько лет - открыто конфликтовали, но мы всегда уважали друг друга...»

Александр Залдастанов признался, что очень хотел бы успеть вернуться в Москву, на похороны журналиста:

«Я сейчас далеко, мы едем в Донбасс, но я буду стараться успеть вернуться в Москву до похорон. Я хочу лично отдать дань уважения этому неординарному человеку».

Удрученный смертью журналиста, лидер самого известного в стране мотоклуба высказал пожелание ко всем мотоциклистам страны:

«Доренко тоже был мотоциклистом, поэтому, хотел бы пожелать всем мотоциклистам: пусть ваш мотоцикл на дороге не будет быстрее вашего ангела хранителя. Люди не должны погибать на дороге. Это неправильно!», - убежден Хирург.



Напомним, сегодня в Москве в ДТП погиб журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Согласно имеющимся данным, Сергей Доренко упал с мотоцикла на Николоямской улице. Попытки спасти его на месте происшествия успехом не увенчались. Согласно информации СМИ, во время поездки Доренко стало плохо с сердцем, в результате он не справился с управлением и упал на дорогу.

Сергей Доренко с 1991 года работал на 1 канале, в программе «Вести» и на CNN. Известность журналисту принесла его авторская программу на телеканале ОРТ. В 2008-2013 годах Сергей Доренко работал главным редактором радиостанции «Русская служба новостей» и одновременно вел несколько разговорных программ на радио. С 2014 года он занимал должность главного редактора радиостанции «Говорит Москва».