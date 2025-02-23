Израиль остановил обмен заложниками из-за «унизительных церемоний» ХАМАС
Израиль приостановил реализацию намеченного на 22 февраля соглашения об обмене заложниками из-за недопустимых «унизительных церемоний» ХАМАС. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии израильского премьер-министра.
По данным источника, израильская сторона объявила о переносе освобождения более шестисот палестинских заключенных. Отмечается, что такое решение будет действовать до получения Израилем гарантий о том, что следующие освобождения заложников пройдут без определенных церемоний от ХАМАС. В канцелярии объяснили, что речь идет об оскорблении части израильских заложников и их циничном использовании в пропагандистских целях.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ХАМАС передало тело неизвестной жительницы сектора Газа вместо израильской заложницы Шири Бибас, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее RT писал, что ХАМАС передало последнего из шести заложников МККК.
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