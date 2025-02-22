СМИ: Двоих заложников ХАМАС передали Израилю

Телеканал также сообщил, что еще четверых заложников, которых также должны освободить 22 февраля, передадут Красному Кресту в лагере Нусейрат в центральной части Газы.

Накануне Бригада «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) опубликовала имена шести израильских заложников, которых освободят в субботу. Представители офиса по делам пленных в палестинском движении ХАМАС заявили, что в ответ Израиль отпустит 22 февраля свыше 600 палестинских заключенных.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ХАМАС передало тело неизвестной жительницы Газы вместо израильской заложницы Шири Бибас, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».