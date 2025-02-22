СМИ: Двоих заложников ХАМАС передали Израилю

Палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста двоих израильских заложников. Об этом сообщает телеканал «Al Jazeera».

По данным источника, процесс передачи состоялся в городе Рафах на юге сектора Газа. Известно, что среди освобожденных были Авера Менгисту и Таль Шоам. Их уже посадили в машины Красного Креста и повезли в Израиль. При этом отмечается, что один из освобожденных граждан находился в заложниках десять лет.

ХАМАС заявило о готовности освободить всех израильских заложников

Телеканал также сообщил, что еще четверых заложников, которых также должны освободить 22 февраля, передадут Красному Кресту в лагере Нусейрат в центральной части Газы.

Накануне Бригада «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) опубликовала имена шести израильских заложников, которых освободят в субботу. Представители офиса по делам пленных в палестинском движении ХАМАС заявили, что в ответ Израиль отпустит 22 февраля свыше 600 палестинских заключенных.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ХАМАС передало тело неизвестной жительницы Газы вместо израильской заложницы Шири Бибас, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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