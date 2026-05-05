В Еврокомиссии заявили о «самой тяжелой энергетической катастрофе»

Мировая экономика будет ощущать последствия иранского конфликта несколько лет. Об этом немецкому изданию Bild заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

По его оценке, страны Персидского залива не смогут быстро восстановить нормальные объемы поставок энергоносителей. Это создает риски для глобальных рынков.

СМИ: Энергетика Германии стала уязвимой после отказа от ресурсов РФ

«Мир столкнулся, возможно, с самой тяжелой энергетической катастрофой всех времен», — заявил еврокомиссар.

Еврокомиссар отметил, что дополнительные расходы Евросоюза на закупку ископаемого топлива с начала конфликта превысили €30 млрд, однако эти средства не обеспечили прироста реальных поставок энергоносителей.

Особую тревогу Брюсселя вызывает ситуация с авиационным керосином. Сохраняется высокий риск перебоев, способных привести к локальным дефицитам топлива в отдельных регионах ЕС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / OLIVIER HOSLET / EPA
