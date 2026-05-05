В Еврокомиссии заявили о «самой тяжелой энергетической катастрофе»

Мировая экономика будет ощущать последствия иранского конфликта несколько лет. Об этом немецкому изданию Bild заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

По его оценке, страны Персидского залива не смогут быстро восстановить нормальные объемы поставок энергоносителей. Это создает риски для глобальных рынков.