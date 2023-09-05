СМИ: из петербургской школы №338 массово уволились учителя

Из школы №338 в Невском районе Санкт-Петербурга массово уволились учителя, сообщило издание «Фонтанка».

«Требуют, не оплачивая!»: Названы причины ухода учителей из школ

Отмечается, что заявления об увольнении написали 17 педагогов. Они пожаловались на «беспредел» в школе.

По словам учителей, школа страдает от нехватки квалифицированных кадров. Ситуацию в учебном заведении педагоги связали с деятельностью нового директора.

В Министерстве просвещения ранее допустили, что в начальной российской школе смогут преподавать учителя без высшего образования, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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