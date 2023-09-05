СМИ: из петербургской школы №338 массово уволились учителя
5 сентября 202319:32
Из школы №338 в Невском районе Санкт-Петербурга массово уволились учителя, сообщило издание «Фонтанка».
Отмечается, что заявления об увольнении написали 17 педагогов. Они пожаловались на «беспредел» в школе.
По словам учителей, школа страдает от нехватки квалифицированных кадров. Ситуацию в учебном заведении педагоги связали с деятельностью нового директора.
В Министерстве просвещения ранее допустили, что в начальной российской школе смогут преподавать учителя без высшего образования, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru