СМИ: из петербургской школы №338 массово уволились учителя

Отмечается, что заявления об увольнении написали 17 педагогов. Они пожаловались на «беспредел» в школе.

По словам учителей, школа страдает от нехватки квалифицированных кадров. Ситуацию в учебном заведении педагоги связали с деятельностью нового директора.

В Министерстве просвещения ранее допустили, что в начальной российской школе смогут преподавать учителя без высшего образования, сообщает «Радиоточка НСН».

