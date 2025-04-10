Исследование: iPhone остается самым популярным смартфоном у молодежи
Самым распространенным смартфоном среди молодежи оказался iPhone 11. Среди владельцев гаджетов не от компании Apple наибольшим спросом пользуется Redmi 12 4G, сообщает «ФедералПресс» с ссылкой на исследование приложения Blink.
В тройке самых популярных брендов, помимо американского производителя, находятся Xiaomi и Samsung. Их выбирают 20% молодых пользователей.
Аналитики уточняют, что доля пользователей смартфонов на Android практически такая же, как и владельцев iPhone. Apple пока еще сохраняет небольшой отрыв (51% против 49%).
Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук заявил в разговоре с НСН, что многие россияне выбирают смартфоны Apple, так как являются фанатами их «операционки» и уникальных фишек,
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru