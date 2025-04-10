Исследование: iPhone остается самым популярным смартфоном у молодежи

Самым распространенным смартфоном среди молодежи оказался iPhone 11. Среди владельцев гаджетов не от компании Apple наибольшим спросом пользуется Redmi 12 4G, сообщает «ФедералПресс» с ссылкой на исследование приложения Blink.

Россиянам объяснили, почему не надо шутить и пытаться «развести» телефонного мошенника

В тройке самых популярных брендов, помимо американского производителя, находятся Xiaomi и Samsung. Их выбирают 20% молодых пользователей.

Аналитики уточняют, что доля пользователей смартфонов на Android практически такая же, как и владельцев iPhone. Apple пока еще сохраняет небольшой отрыв (51% против 49%).

Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук заявил в разговоре с НСН, что многие россияне выбирают смартфоны Apple, так как являются фанатами их «операционки» и уникальных фишек,

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Zuma / ZEUS
ТЕГИ:МолодежьИсследованиеIphoneApple

Горячие новости

Все новости

партнеры