Россиянам объяснили, почему не надо шутить и пытаться «развести» телефонного мошенника

Нельзя пытаться шутить над мошенникам, как «разводить» их, ведь все это может быть использовано против их жертв, заявил автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

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По его словам, чем больше человек разговаривает с мошенником, чем больше тот погружает жертву в состояние стресса. Никто не знает, как он будет реагировать, находясь в стрессовой ситуации, а следовательно может надевать ошибок, отмечает «Газета.Ru». Под давлением человек может просто растеряться.

«Единственная правильная реакция - немедленно положить трубку и перезвонить в официальную организацию», - подчеркнул эксперт.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники стали открывать сбор средств якобы на «лечение» неизлечимо больных людей, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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