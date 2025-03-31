Россиянам объяснили, почему не надо шутить и пытаться «развести» телефонного мошенника

По его словам, чем больше человек разговаривает с мошенником, чем больше тот погружает жертву в состояние стресса. Никто не знает, как он будет реагировать, находясь в стрессовой ситуации, а следовательно может надевать ошибок, отмечает «Газета.Ru». Под давлением человек может просто растеряться.

«Единственная правильная реакция - немедленно положить трубку и перезвонить в официальную организацию», - подчеркнул эксперт.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники стали открывать сбор средств якобы на «лечение» неизлечимо больных людей, напоминает RT.

