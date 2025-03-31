Россиянам объяснили, почему не надо шутить и пытаться «развести» телефонного мошенника
Нельзя пытаться шутить над мошенникам, как «разводить» их, ведь все это может быть использовано против их жертв, заявил автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.
По его словам, чем больше человек разговаривает с мошенником, чем больше тот погружает жертву в состояние стресса. Никто не знает, как он будет реагировать, находясь в стрессовой ситуации, а следовательно может надевать ошибок, отмечает «Газета.Ru». Под давлением человек может просто растеряться.
«Единственная правильная реакция - немедленно положить трубку и перезвонить в официальную организацию», - подчеркнул эксперт.
Ранее в МВД России сообщили, что мошенники стали открывать сбор средств якобы на «лечение» неизлечимо больных людей, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru