СМИ: Иноагента Варламова оштрафовали на 13 млн рублей за неуплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России оштрафовала блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на 13 млн рублей за неуплату налогов. Об этом сообщил канал «Baza» в «Максе».

Кроме того, ФНС заблокировала его счета. По данным источника, иноагент пытается оспорить это решение в суде. Он подал иск к ФНС с требованием признать незаконным привлечение его к ответственности, так как, по его мнению, штраф в размере 13 млн рублей был начислен ему неправомерно.

При этом в ФНС заявляют, что журналист умышленно уклонялся от уплаты налогов. В связи с этим его счета и были заблокированы. Сейчас у Варламова нет действующего бизнеса в стране, но он сохраняет статус индивидуального предпринимателя, продолжая заниматься рекламной деятельностью.