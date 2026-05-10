СМИ: Иноагента Варламова оштрафовали на 13 млн рублей за неуплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) России оштрафовала блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на 13 млн рублей за неуплату налогов. Об этом сообщил канал «Baza» в «Максе».
Кроме того, ФНС заблокировала его счета. По данным источника, иноагент пытается оспорить это решение в суде. Он подал иск к ФНС с требованием признать незаконным привлечение его к ответственности, так как, по его мнению, штраф в размере 13 млн рублей был начислен ему неправомерно.
При этом в ФНС заявляют, что журналист умышленно уклонялся от уплаты налогов. В связи с этим его счета и были заблокированы. Сейчас у Варламова нет действующего бизнеса в стране, но он сохраняет статус индивидуального предпринимателя, продолжая заниматься рекламной деятельностью.
В августе 2025 года Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил иноагента Илью Варламова к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 99 млн рублей и на четыре года запретил администрирование сайтов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В марте 2023 года блогера признали иноагентом. В ноябре 2024-го стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела за нарушение правил иноагентской маркировки. В конце мая того же года на Варламова также составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России. Блогер объявлен в международный розыск.
