У побережья Катара из-за попадания снаряда загорелось судно

По данным источника, инцидент произошел в 23 морских милях к северо-востоку от Дохи. Отмечается, что возгорание уже ликвидировано, в результате ЧП нет погибших. В UKMTO добавили, что воздействия на окружающую среду не было зафиксировано.

Ранее представители Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что, в случае атаки на нефтяные танкеры и торговые суда Ирана будет нанесен удар по базам и кораблям США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».