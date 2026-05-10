У побережья Катара из-за попадания снаряда загорелось судно
Вблизи берегов Катара в результате попадания снаряда в судно произошел пожар. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
По данным источника, инцидент произошел в 23 морских милях к северо-востоку от Дохи. Отмечается, что возгорание уже ликвидировано, в результате ЧП нет погибших. В UKMTO добавили, что воздействия на окружающую среду не было зафиксировано.
Ранее представители Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что, в случае атаки на нефтяные танкеры и торговые суда Ирана будет нанесен удар по базам и кораблям США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
