МО: ВС РФ применили «электромагнитные пушки» для разминирования в ДНР
В ДНР операторы наземного роботизированного технического комплекса (НРТК) «Курьер» группировки войск «Центр» разминировали освобожденные населенные пункты с помощью «электромагнитной пушки». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве объяснили, что принцип действия такой «пушки» основан на создании мощного электромагнитного импульса, инициирующего срабатывание магнитных датчиков взрывателей противника. Отмечается, что наибольшую эффективность электромагнитное устройство показывает при дистанционном обезвреживании фугасов и противопехотных мин с магнитными датчиками цели, которыми противник активно минирует жилые кварталы, дороги и объекты инфраструктуры.
В МО рассказали, что после обработки территории электромагнитным импульсом саперы проводят контрольную зачистку местности с помощью миноискателей. Уточняется, что в первую очередь так разминируют дороги и придомовые участки, которые будут активно использоваться местными жителями.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 9 мая в Москве на Параде Победы на Красной площади на больших экранах впервые представили боевой лазерный комплекс «Пересвет».
