СМИ: Иноагент Невзоров отказался возвращаться в Санкт-Петербург

Невзоров заявил, что «лишил Петербург статуса родного города» и что для него это «оскверненное место». Журналист заверил, что не приедет в северную столицу даже как турист.

Также Невзоров отметил, что украинский паспорт стал для него «орденом» и скандировал проукраинский лозунг.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал Невзорова и его жену Лидию «экстремистским объединением». Деятельность супругов в России запрещена, а их имущество было обращено в доход государства.

