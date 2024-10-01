СМИ: Иноагент Невзоров отказался возвращаться в Санкт-Петербург

Признанный иноагентом журналист Александр Невзоров во время концерта в США отказался возвращаться в Санкт-Петербург, в котором родился. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости составляет более 35 миллионов рублей

Невзоров заявил, что «лишил Петербург статуса родного города» и что для него это «оскверненное место». Журналист заверил, что не приедет в северную столицу даже как турист.

Также Невзоров отметил, что украинский паспорт стал для него «орденом» и скандировал проукраинский лозунг.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал Невзорова и его жену Лидию «экстремистским объединением». Деятельность супругов в России запрещена, а их имущество было обращено в доход государства.

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ФОТО: ic.pics.livejournal.com
ТЕГИ:Санкт-ПетербургИноагентыАлександр Невзоров

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