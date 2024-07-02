Стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости составляет более 35 миллионов рублей

Кадастровая стоимость недвижимости в поселке Лисий Нос под Санкт-Петербургом, конфискованной у Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) и его жены Лидии, признанных экстремистским объединением, составляет более 35 миллионов рублей, следует из данных Росреестра.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил изъять имущество Александра Невзорова и его супруги Лидии, признав их экстремистским объединением.

Журналиста Невзорова и его супругу признали экстремистским объединением

Среди конфискованного имущества числятся три земельных участка, жилой дом и строение в поселке Лисий Нос, 25% долей в ООО «Питер-Техпроект-Новые ресурсы».

Еще одним конфискованным имуществом числится автомобиль Hyundai 2016 года выпуска, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Невзоров // @EchoMskRu Twitter
ТЕГИ:НедвижимостьАлександр Невзоров

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