Стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости составляет более 35 миллионов рублей
Кадастровая стоимость недвижимости в поселке Лисий Нос под Санкт-Петербургом, конфискованной у Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) и его жены Лидии, признанных экстремистским объединением, составляет более 35 миллионов рублей, следует из данных Росреестра.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил изъять имущество Александра Невзорова и его супруги Лидии, признав их экстремистским объединением.
Среди конфискованного имущества числятся три земельных участка, жилой дом и строение в поселке Лисий Нос, 25% долей в ООО «Питер-Техпроект-Новые ресурсы».
Еще одним конфискованным имуществом числится автомобиль Hyundai 2016 года выпуска, передает «Радиоточка НСН».
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