Журналиста Невзорова и его супругу признали экстремистским объединением
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) и его жену Лидию «экстремистским объединением». Об этом сообщает ТАСС.
Согласно решению суда, деятельность супругов в России запрещена, а их имущество было обращено в доход государства.
«Запретить на территории РФ деятельность объединения, членами которого являются Невзоров Александр Глебович, Невзорова Лидия Алексеевна, в связи с осуществлением экстремистской деятельности», - говорится в постановлении.
Ранее юрист Алексей Прянишников заявил о соответствующем иске прокуратуры, отметив, что ведомство нацелилось на имущество Невзоровых, у которых в РФ остались три земельных участков, а также дом, принадлежащей тёще журналиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Сам Невзоров указал, что никакие имущественные вопросы его не волнуют, «а на остатки былой роскоши» он давно «махнул рукой».
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