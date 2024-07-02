Журналиста Невзорова и его супругу признали экстремистским объединением

Согласно решению суда, деятельность супругов в России запрещена, а их имущество было обращено в доход государства.

«Запретить на территории РФ деятельность объединения, членами которого являются Невзоров Александр Глебович, Невзорова Лидия Алексеевна, в связи с осуществлением экстремистской деятельности», - говорится в постановлении.

Ранее юрист Алексей Прянишников заявил о соответствующем иске прокуратуры, отметив, что ведомство нацелилось на имущество Невзоровых, у которых в РФ остались три земельных участков, а также дом, принадлежащей тёще журналиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сам Невзоров указал, что никакие имущественные вопросы его не волнуют, «а на остатки былой роскоши» он давно «махнул рукой».

