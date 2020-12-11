СМИ: Информагентство Rambler News Service решили перезапустить
Медиахолдинг Rambler Group решил расформировать информагентство Rambler News Service (RNS). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян подтвердил газете, что агентство прекратит работу в прежнем формате.
По словам Тадевосяна, речь идет о преобразовании RNS и запуске нового проекта, в связи с этим отзывать выданную агентству лицензию СМИ холдинг не будет.
В каком формате будет перезапущено RNS, не сообщается.
Ранее сообщалось, что инвестор телеканала «Дождь» и глава сервиса Republic Александр Винокуров стал генеральным директором компании «Креатив Медиа». По словам бизнесмена, его главной задачей на новом посту станет попытка «сделать компанию прибыльной».
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