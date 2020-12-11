СМИ: Информагентство Rambler News Service решили перезапустить

Медиахолдинг Rambler Group решил расформировать информагентство Rambler News Service (RNS). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян подтвердил газете, что агентство прекратит работу в прежнем формате.

По словам Тадевосяна, речь идет о преобразовании RNS и запуске нового проекта, в связи с этим отзывать выданную агентству лицензию СМИ холдинг не будет.