Новый гендиректор «Креатив Медиа» не собирается вводить платную подписку
Инвестор телеканала «Дождь» и глава сервиса Republic Александр Винокуров стал генеральным директором компании «Креатив Медиа». О назначении бизнесмен рассказал в своём Facebook.
Винокуров заявил, что его назначение не связано с инвестициями в «Креатив медиа», которые, по его словам, «уже достаточно хорошо проинвестированы».
По словам бизнесмена, его главной задачей на новом посту станет попытка «сделать компанию прибыльной», передаёт ТАСС. При этом Винокуров отметил, что не собирается инициативно вводить платную подписку для трех изданий: Spletnik.ru, Wonderzine и The Village. «Это решение оставлю в компетенции главных редакторов», - подчеркнул он.
Предприниматель Александр Винокуров является основным инвестором медиахолдинга «Дождь». В него входит созданный супругой бизнесмена Натальей Синдеевой телеканал «Дождь», который стал первым на российском телевидении с платным доступом в сети.
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