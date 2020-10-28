«МегаФон» стал совладельцем видеосервиса Start

Онлайн-кинотеатры для просмотра фильмов, мультфильмов и сериалов становятся все более популярными. Легальный контент, большой выбор, отсутствие рекламы – все это удобно и понятно. МегаФон объявил о крупной сделке с ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), владеющей интернет-видеосервисом START. Мобильный оператор приобретает 33,8% доли компании и тем самым становится стратегическим инвестором. START – самый быстрорастущий игрок рынка видеосервисов в России, лидер производства премиального контента для диджитал среды.

Генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян отметил, что МегаФон как акционер будет поддерживать дальнейшее укрепление лидерских позиций START на рынке – в ближайшие три года мобильный оператор готов инвестировать в развитие компании до 5 млрд рублей.

«МегаФон ТВ и START – два комплементарных актива с разными бизнес-моделями – маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом, аудитории сервисов не пересекаются. Сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества», - пообещал гендиректор МегаФона Геворк Вермишян.

Аудитория видеосервиса START - более одного миллиона платящих пользователей, сервис доступен русскоговорящей аудитории по всему миру. Сейчас START занимает 6% рынка в платном сегменте, за первое полугодие 2020 года рост выручки START составил 362,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева, в свою очередь, заметила, что это первая сделка по привлечению внешнего инвестора в START.

«За три года холдинг доказал состоятельность своей бизнес-модели, став самым быстрорастущим игроком на рынке, и нам было важно на этом этапе привлечь именно стратегического инвестора. Появление стратегического партнера в лице компании «МегаФон» – важное событие, открывающее новые возможности для эффективного роста бизнеса. Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции МегаФона будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса», - отметила Миндубаева

Добавим, START обладает уникальной продюсерской экспертизой по производству премиальных сериалов и фильмов. В разработке находится более 50 проектов, включая ориентированные на семейную и детскую аудиторию.

