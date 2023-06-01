СМИ: Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты

Bloomberg также сообщает, что Марк Цукерберг с начала текущего года увеличил свое состояние на 44,3 млрд долларов. В настоящее время состояние бизнесмена оценивается в 89,9 млрд долларов.

А в апреле основатель международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко оказался самым богатым россиянином по версии Forbes. Состояние Мельниченко оценивается в 25,2 миллиарда долларов. Ранее эту позицию занимал бенефициар НЛМК Владимир Лисин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

