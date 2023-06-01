СМИ: Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты
Американский миллиардео, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Ему снова удалось обойти французского производителя предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton) Бернара Арно. По последним данным, Маск разбогател до 192 миллиардов долларов, а состояние Арно уменьшилось с 192 до 187 миллиардов. Третий в рейтинге – основатель Amazon Джефф Безос.
Bloomberg также сообщает, что Марк Цукерберг с начала текущего года увеличил свое состояние на 44,3 млрд долларов. В настоящее время состояние бизнесмена оценивается в 89,9 млрд долларов.
А в апреле основатель международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко оказался самым богатым россиянином по версии Forbes. Состояние Мельниченко оценивается в 25,2 миллиарда долларов. Ранее эту позицию занимал бенефициар НЛМК Владимир Лисин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru