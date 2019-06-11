СМИ: Huawei нашёл российский аналог Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android. Им стала ОС «Аврора». Об этом сообщает The Bell.
По данным источников, стороны уже обсудили перспективы сотрудничества с китайской компанией, сообщает Ura.ru.
Операционная система «Аврора» принадлежит компании «Ростелеком». По данным The Bell, стороны также обсуждали начало производства части устройств Huawei в России, отмечает Газета.ру.
Однако в «Ростелеком» заявили, что не получали предложений об использовании своей мобильной операционной системы на китайских смартфонах, пишет РИА ФАН.
Напомним, что китайская компания Huawei на фоне эскалации торговых отношений Китая и США попала в черный список американского Минторга. После этого с Huawei отказалась сотрудничать Google, из-за чего компания потеряла доступ к обновлениям операционной системы Android. Именно на ней смартфоны Huawei работают вне Китая.
Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал, что делать пользователям телефонов Huawei в связи с отказом Google сотрудничать с китайской фирмой.
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