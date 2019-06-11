СМИ: Huawei нашёл российский аналог Android

Операционная система «Аврора» принадлежит компании «Ростелеком». По данным The Bell, стороны также обсуждали начало производства части устройств Huawei в России, отмечает Газета.ру.

Однако в «Ростелеком» заявили, что не получали предложений об использовании своей мобильной операционной системы на китайских смартфонах, пишет РИА ФАН.

Напомним, что китайская компания Huawei на фоне эскалации торговых отношений Китая и США попала в черный список американского Минторга. После этого с Huawei отказалась сотрудничать Google, из-за чего компания потеряла доступ к обновлениям операционной системы Android. Именно на ней смартфоны Huawei работают вне Китая.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал, что делать пользователям телефонов Huawei в связи с отказом Google сотрудничать с китайской фирмой.

