Аналитик: Huawei и Google найдут точки выхода из конфликта

Компания Google отказалась от сотрудничества с китайским производителем Huawei после решения властей США о внесении последнего в чёрный список. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что американская корпорация не будет больше обеспечивать обновление операционной системы Android, которой оснащены смартфоны китайской фирмы. Также следующая версия гаджетов не получит доступ к ряду сервисов Google — маркету приложений Google Play Store, почте Gmail, браузеру и картам.

При этом в американской компании пояснили, что приложения будут работать у пользователей, которые уже приобрели телефоны Huawei.