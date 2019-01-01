Аналитик: Huawei и Google найдут точки выхода из конфликта
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily призвал пользователей китайских смартфонов не беспокоиться раньше времени из-за отказа Google сотрудничать с Huawei.
Компания Google отказалась от сотрудничества с китайским производителем Huawei после решения властей США о внесении последнего в чёрный список. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что американская корпорация не будет больше обеспечивать обновление операционной системы Android, которой оснащены смартфоны китайской фирмы. Также следующая версия гаджетов не получит доступ к ряду сервисов Google — маркету приложений Google Play Store, почте Gmail, браузеру и картам.
При этом в американской компании пояснили, что приложения будут работать у пользователей, которые уже приобрели телефоны Huawei.
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН призвал пользователей китайских смартфонов не беспокоиться раньше времени. По его словам, американской корпорации в первую очередь не выгодно терять контракт с Huawei, поэтому остаётся надежда на компромисс.
«От внесения Huawei в чёрный список на территории США в основном пострадают именно официальные компании, потому что Китай будет отвечать на подобные выходки, и у компании Apple будут проблемы. Что касается пользователей, пока действительно рано говорить о том, что надо беспокоиться. В компании Google, я думаю, до сих пор сами не знают, что будет происходить, по той причине, что они тоже не рады подобному развитию событий — Huawei сейчас является крупнейшим лидером по продажам смартфонов с установленными операционными системами Android. Поэтому, надеюсь, что будет некое согласование и можно будет найти точки выхода из этой конфронтации», — заметил Кусков.
Добавим, в Китае отреагировали на решение американской компании отказаться от сотрудничества с производителем смартфонов. Официальный представитель МИД Китая Лу Кан призвал компании отстаивать свои права в суде.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий сделки в области информационных технологий, которые, по мнению Вашингтона, ставят под угрозу вопросы национальной безопасности страны. В том числе, запрет коснулся использования оборудования китайской компании Huawei.
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