«Весеннее обострение»: Врач рассказал, как отличить депрессию от плохого настроения

Если грусть длится больше месяца, то это уже признак клинической депрессии, заявил практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН. Если совет пойти погулять по парку и заняться спортом не помогает, также высока вероятность депрессии, предупредил специалист.

По сообщениям СМИ, психологи подняли цены на услуги на 20–30% из-за весеннего обострения и возросших тревог клиентов. Одна консультация теперь может стоить до десяти тысяч рублей. Хорс не стал связывать повышение цен с весенним обострением.