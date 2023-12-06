СМИ: Госдума ужесточит штрафы за недопуск газовиков и специалистов по вентканалам
Госдума планирует ужесточить штрафы за отказ пускать сотрудников газовых служб в квартиры и дома, соответствующий проект поправок к Административному кодексу внесла в палату группа членов Совета федерации РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Сенаторы предлагают внести изменения в статью, посвященную нарушениям правил обеспечения безопасного использования и содержания газового оборудования. Штрафы за отказ пускать газовиков в жилье хотят увеличить с 1-2 тысяч рублей до 5-10 тысяч для граждан, с 20 до 100 тысяч — для должностных лиц, со 100 до 500 тысяч — для юрлиц. При этом за повторные нарушения предложили взимать до 25 тысяч рублей с физлиц, до 2 млн рублей — с организаций.
Кроме того, проект поправок предполагает, что к работникам газовых служб приравняют специалистов, выполняющих работы для «надлежащего содержания» дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах.
Авторы документа приводят статистику «Газпром межрегионгаза» за 2022 год, согласно которой в квартирах и жилых домах зафиксировали 166 происшествий с газовым оборудованием. По словам сенаторов, в 70% случаев причиной ЧП стало отсутствие достаточной вентиляции помещений, в основном из-за неработающих вентканалов.
Госдума уже приняла проект поправок в первом чтении, пишет Ura.ru. Ко второму чтению документа парламентарии рекомендовали рассмотреть вопрос о штрафах и не увеличивать их «там, где есть возможность».
Ранее в Думе предложили ужесточить наказание за утечку персональных данных граждан, соответствующие штрафы для юрлиц могут увеличить до 15 млн рублей, напоминает телеканал «360».
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