«Сопоставимо с пенсией!»: Жилищный союз назвал неразумными штрафы в 10 тысяч за недопуск газовщиков

Увеличивать штрафы за недопуск газовщиков в квартиры неразумно, заявил председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в интервью НСН. По его словам, для начала нужно наладить систему информирования граждан о проверках газа в домах.

Накануне сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект, который в пять раз повышает штрафы за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов. Сейчас штрафы для граждан за это составляют от 1 до 2 тысяч рублей, их предлагается увеличить до 5–10 тысяч. Константин Крохин отметил, что увеличение штрафов приведет к коррупции.

«В условиях, когда огромный монополистический блок, который повышает тарифы и, по сути, оказывает некачественные услуги… Нет никаких механизмов, которые позволяли бы собственникам влиять на этих монополистов. В условиях, когда все зависит от них, давать им еще и возможность штрафовать людей на суммы, сопоставимые с пенсией в некоторых регионах, совершенно неразумно. Это драконовские штрафы. Мы должны вернуться к вопросу о реформе ЖКХ, борьбе с монополизмом и созданию эффективных механизмов борьбы против монополизма со стороны граждан. Любое увеличение штрафа приведет к коррупции», - сказал Крохин.

Он отметил, что проблема заключается не в том, что граждане не хотят пускать в квартиры газовщиков. Крохин объяснил, что россиян не уведомляют о проверках должным образом и не пытаются согласовать дату визита.

«Если говорить о безопасности, связанной с использованием газового оборудования, то причины опасных инцидентов, где происходит гибель людей – это отсутствие контроля. То есть, газовые компании, которые работали на рынке и продолжают работать под контролем местных органов власти, не осуществляют выходы, надлежащее уведомление граждан. Люди работают, их надо оповестить, можно использовать мобильную связь, мессенджеры. Есть возможность согласовать с человеком дату визита. Но поставщики услуг этого не делают. Смещается акцент: мол, причина, что люди не пускают. Люди готовы пускать, их просто никто не просит об этом и не информирует. Нужно решать эту проблему, а потом думать о штрафах», - резюмировал Крохин.

Предложение штрафовать за недопуск специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования появилась еще в 2021 году. Тогда такой законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В частности, он предложил штрафовать граждан от 5 до 10 тысяч рублей за подобное нарушение, а также тех, кто поменял в доме газовое оборудование и не сообщил об этом поставщику газа, сообщает «Радиоточка НСН».

