СМИ: Госдума ужесточит правила работы с информацией

По данным издания, инициативы предусматривают усиление административной ответственности за утечки персональных данных и введение уголовной ответственности за кражу и продажу подобной информации. Отмечается, что законопроекты разрабатывались с начала прошлого года.

Так, в одном из документов прописана ответственность за утечки информации и фиксированный штраф при первичном инциденте и оборотный — при повторном. Санкции для компаний составят от 5 до 500 млн рублей. Кроме того, за кражу персональных данных, создание ресурсов для их распространения предлагают ввести штрафы в размере от 300 тысяч до 2 млн рублей или лишение свободы на срок до 6 лет (при отягчающих обстоятельствах — до десяти).

Эксперты отмечают, что новые нормы спровоцируют рост цен на услуги операторов связи, онлайн-сервисов, других компаний, связанных с обработкой данных. Кроме того, уголовная ответственность за похищение данных повлияет на стоимость инсайдерской информации.

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили, что в 2022 году было зафиксировано 168 случаев утечек значимых баз данных, в Сеть попали 2 млрд записей, пишет Ura.ru.

