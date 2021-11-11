СМИ: Госдума на следующей неделе получит запрос о лишении неприкосновенности Рашкина
Госдума может получить на следующей неделе представление Генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности представителя партии КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.
«Представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, скорее всего, поступит в начале следующей недели», — сообщил собеседник агентства.
Рашкин как депутат Госдумы обладает парламентской неприкосновенностью, лишить его которой Дума может по представлению генпрокурора в соответствии со статьей 98 Конституции.
В октябре Рашкина задержали в Саратовской области с тушей убитого лося в машине. По словам депутата, он нашел животное, гуляя в лесу, и решил забрать. Свою вину в незаконной охоте парламентарий отрицает, пишет Ura.ru. В КПРФ задержание депутата и обвинения в его адрес назвали провокацией, пишет «Свободная пресса».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru