СМИ: Госдума на следующей неделе получит запрос о лишении неприкосновенности Рашкина

«Представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, скорее всего, поступит в начале следующей недели», — сообщил собеседник агентства.

Рашкин как депутат Госдумы обладает парламентской неприкосновенностью, лишить его которой Дума может по представлению генпрокурора в соответствии со статьей 98 Конституции.

В октябре Рашкина задержали в Саратовской области с тушей убитого лося в машине. По словам депутата, он нашел животное, гуляя в лесу, и решил забрать. Свою вину в незаконной охоте парламентарий отрицает, пишет Ura.ru. В КПРФ задержание депутата и обвинения в его адрес назвали провокацией, пишет «Свободная пресса».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ.

