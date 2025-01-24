СМИ: Gloria Jeans закрывает еще два производства в Ростовской области

По данным издания, руководство компании нашло более выгодное производство.

При этом на данный момент на швейных фабриках в Шахтах и Новошахтинске работает более 1,5 тысяч человек, они уже уведомлены о закрытии предприятий, а также переводе производства в одну из азиатских стран.

В декабре 2024 года также сообщалось, что Gloria Jeans закрыла швейный цех в городе Сальск Ростовской области. В связи с этим в министерстве промышленности и энергетики региона объяснили, что сейчас Gloria Jeans занимается оптимизацией производственного процесса, напоминает «Радиоточка НСН».

