СМИ: Gloria Jeans закрывает еще два производства в Ростовской области
Компания Gloria Jeans закрывает свои швейные фабрики, расположенные в Шахтах и Новошахтинске в Ростовской области, сообщает РБК со ссылкой на источник в регионе.
По данным издания, руководство компании нашло более выгодное производство.
При этом на данный момент на швейных фабриках в Шахтах и Новошахтинске работает более 1,5 тысяч человек, они уже уведомлены о закрытии предприятий, а также переводе производства в одну из азиатских стран.
В декабре 2024 года также сообщалось, что Gloria Jeans закрыла швейный цех в городе Сальск Ростовской области. В связи с этим в министерстве промышленности и энергетики региона объяснили, что сейчас Gloria Jeans занимается оптимизацией производственного процесса, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru