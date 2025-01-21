Более 60 новых брендов вышли на российский рынок в 2024 году
В 2024 году на российский рынок вышел 61 новый бренд - на 14 меньше, чем в 2023 году. Об этом заявили в консалтинговой компании Nikoliers.
Согласно опубликованным данным, российских брендов оказалось больше, чем иностранных - 33 против 28. Что касается зарубежных марок, то их большая часть из Китая (25%), Италии (14%), ФРГ (11%) и Турции (11%).
«Начинающие игроки составляют 82% открытий, бренды от крупных российских ритейлеров – 18%», – указали в Nikoliers.
Также отмечается, что чаще всего новые российские бренды появлялись в категориях «Одежда и обувь», «Товары для дома», «Товары для спорта» и «Общественное питание».
Ранее гендиректор корпорации Unilever Хейн Шумахер заявил, что решение об уходе из России было принято в связи с потерей контроля над российским бизнесом, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Анчелотти опроверг слухи об уходе из «Реала»
- Лидер партии «Патриоты» призвал Францию покинуть ВОЗ по примеру США
- Ушаков: Москва ждет конкретных предложений для разговора с Трампом
- Пять домов в центре Норильска обесточили для спасения домашнего енота
- Госдума в первом чтении приняла запрет на онлайн-обучение медиков
- Аэропорт Пулково эвакуировали из-за технической неисправности
- МВД Турции заявило о 66 погибших при пожаре в отеле
- Умер известный французский режиссер Бертран Блие
- Более 60 новых брендов вышли на российский рынок в 2024 году
- Уголовное дело завели в Подмосковье после ДТП с автобусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru