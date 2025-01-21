Более 60 новых брендов вышли на российский рынок в 2024 году

Согласно опубликованным данным, российских брендов оказалось больше, чем иностранных - 33 против 28. Что касается зарубежных марок, то их большая часть из Китая (25%), Италии (14%), ФРГ (11%) и Турции (11%).

«Начинающие игроки составляют 82% открытий, бренды от крупных российских ритейлеров – 18%», – указали в Nikoliers.

Также отмечается, что чаще всего новые российские бренды появлялись в категориях «Одежда и обувь», «Товары для дома», «Товары для спорта» и «Общественное питание».

Ранее гендиректор корпорации Unilever Хейн Шумахер заявил, что решение об уходе из России было принято в связи с потерей контроля над российским бизнесом, сообщает RT.

