СМИ: Главе Минздрава Мурашко грозит отставка
Руководство страны недовольно главой Минздрава Михаилом Мурашко (на фото справа - прим. НСН) — ему грозит отставка, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в системе здравоохранения.
Как утверждается в материале, в числе претензий к Мурашко — якобы проваленная подготовка к пандемии коронавируса COVID-19. Собеседник издания утверждает, что на совещаниях с президентом РФ Владимиром Путиным Мурашко убеждал главу государства в несерьёзности коронавируса. По наблюдениям сопредседателя профсоюза медицинских работников «Действие» Андрейя Коновалова, федеральный центр осознал проблему и начал действовать только во второй половине марта, когда часть драгоценного времени уже была упущена. Это привело к массовой заболеваемости среди врачей.
По подсчётам журналистов, за первые два месяца работы Мурашко (с 21 января) лишь 10 его публичных выступлений касались темы коронавируса.
24 марта президент совершил обход больницы в Коммунарке с её главврачом Денис Проценко. Именно Проценко источники Ura.ru называют кандидатом на пост главы Минздрава.
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