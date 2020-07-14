СМИ: Главе Минздрава Мурашко грозит отставка

Как утверждается в материале, в числе претензий к Мурашко — якобы проваленная подготовка к пандемии коронавируса COVID-19. Собеседник издания утверждает, что на совещаниях с президентом РФ Владимиром Путиным Мурашко убеждал главу государства в несерьёзности коронавируса. По наблюдениям сопредседателя профсоюза медицинских работников «Действие» Андрейя Коновалова, федеральный центр осознал проблему и начал действовать только во второй половине марта, когда часть драгоценного времени уже была упущена. Это привело к массовой заболеваемости среди врачей.

По подсчётам журналистов, за первые два месяца работы Мурашко (с 21 января) лишь 10 его публичных выступлений касались темы коронавируса.

24 марта президент совершил обход больницы в Коммунарке с её главврачом Денис Проценко. Именно Проценко источники Ura.ru называют кандидатом на пост главы Минздрава.

