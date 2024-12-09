Как уточнил Бородин, бренд «Санта-Клаус» является популярным в недружественных РФ странах. При этом в России узнаваемость этого образа близка к 100%, и Санта-Клаус в некоторых случаях даже замещает русского Деда Мороза.

Глава ФПБК также заявил, что стоимость торговой марки можно оценить в $1,6 триллиона (более 100 трлн рублей). По его словам, ряд иностранных компаний могут финансировать образ зарубежного персонажа в России, чтобы разрушить традиционные российские ценности.

Ранее сообщалось, что только 23% россиян умеют отличать Деда Мороза от Санта-Клауса. При этом представители старшего поколения редко путают Санта-Клауса и Деда Мороза, а среди более молодых россиян таких 68%, передает «Радиоточка НСН».

