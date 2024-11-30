Главный Дед Мороз России опроверг закрытие резиденции в Великом Устюге
Главный Дед Мороз России (он же актер Андрей Балин) записал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором опроверг закрытие своей резиденции в Великом Устюге за долги и пригласил в гости всех желающих.
«Сижу, чайку отведал, а тут такие новости: и вотчину закрыли, и Новый Год отменили, да и меня нет», — заявил он, отметив, что находится в Великом Устюге в своем тереме.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Балин задолжал 52 тысячи рублей Федеральной налоговой службе и лишился своей резиденции.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что главного российского Деда Мороза оштрафовали на 24,5 тысячи рублей за превышение скорости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru