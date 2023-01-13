ГИБДД анонсировала масштабную «охоту» на пьяных водителей

В сообщении говорится, что автоинспекторы «будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия», как в будни, так и в выходные и праздничные дни.

Отмечается, что рейды будут проходить «в крупных городах и региональных центрах».

«Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и садятся за руль в состоянии опьянения», - добавили в ведомстве.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что планируется внести изменения в КоАП, которые позволят освободить автомобилистов от ответственности при обнаружении в организме веществ, не относящихся к психотропным или наркотическим, или следы таких веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

