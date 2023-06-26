СМИ: Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку фастфуда
Депутаты «Единой России» на фоне информации о многочисленных случаях отравления в нестационарных торговых объектах попросили поручить региональным прокуратурам инициировать проверки точек быстрого питания. Об этом пишут Известия.
Издание ссылается на письмо в Генпрокуратуру за подписью депутата-единоросса Александра Якубовского. В обращении отмечается, что летом есть риск отравления среди тех, кто приобретает еду в летних кафе и других нестационарных точках. Парламентарии напоминают, что до конца 2023 года было приостановлено проведение проверок на предприятиях торговли, и это негативно влияет на качество оказываемых услуг.
Как отметил Якубовский, несмотря на мораторий, Генпрокуратура может возобновить контрольные мероприятия в случае угрозы жизни и здоровью граждан, пишет Газета.ру.
«Сейчас происходят вопиющие прецеденты, когда страдают десятки, а иногда и сотни людей. На мой взгляд, почти всегда это элементарная халатность со стороны предпринимателей», — подчеркнул парламентарий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru