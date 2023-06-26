СМИ: Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку фастфуда

Издание ссылается на письмо в Генпрокуратуру за подписью депутата-единоросса Александра Якубовского. В обращении отмечается, что летом есть риск отравления среди тех, кто приобретает еду в летних кафе и других нестационарных точках. Парламентарии напоминают, что до конца 2023 года было приостановлено проведение проверок на предприятиях торговли, и это негативно влияет на качество оказываемых услуг.

Как отметил Якубовский, несмотря на мораторий, Генпрокуратура может возобновить контрольные мероприятия в случае угрозы жизни и здоровью граждан, пишет Газета.ру.

«Сейчас происходят вопиющие прецеденты, когда страдают десятки, а иногда и сотни людей. На мой взгляд, почти всегда это элементарная халатность со стороны предпринимателей», — подчеркнул парламентарий.

