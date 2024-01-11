СМИ: Генпрокуратура проверит Лолиту из-за двойного гражданства

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить певицу Лолиту Милявскую, сообщает Life.ru.

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Активист просит проверить, уведомила ли артистка органы МВД РФ о наличии у нее двойного гражданства. В 1978 году исполнительница получила гражданство Израиля после смерти отца.

Если соответствующие данные не поступали в ведомство, Лолите может грозить до 200 тысяч рублей штрафа, либо до 400 часов общественных работ, сообщает издание.

Ранее Лолита оказалась в центре скандала после участие в «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой, что привело к отмене концертов певицы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Екатерина Чеснокова
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