СМИ: Генерала Попова уволили из ВС РФ и исключили из списка части

Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, уволили из Вооруженных сил России и исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерала, он случайно узнал об увольнении. Он также добавил, что из списков его исключили еще 26 декабря 2024 года.

«Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 года Минобороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО. Я не видел ни одной выписки из приказа, не подписывал ни одного рапорта, не прошел военно-врачебную комиссию, а также не знаю, где мое личное дело», - сказал изданию сам Попов, подчеркнув, что его до сих пор официально не уведомили об увольнении из ВС РФ.