СМИ: Генерала Попова уволили из ВС РФ и исключили из списка части
Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, уволили из Вооруженных сил России и исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. Об этом сообщает ТАСС.
По словам генерала, он случайно узнал об увольнении. Он также добавил, что из списков его исключили еще 26 декабря 2024 года.
«Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 года Минобороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО. Я не видел ни одной выписки из приказа, не подписывал ни одного рапорта, не прошел военно-врачебную комиссию, а также не знаю, где мое личное дело», - сказал изданию сам Попов, подчеркнув, что его до сих пор официально не уведомили об увольнении из ВС РФ.
Он также рассказал, что просил разъяснить обстоятельства его увольнения, заметив, что «отдал служению Отчизне 32 года».
Ранее Тамбовский гарнизонный военный суд в закрытом режиме заменил Ивану Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, арестовав его в зале суда на два месяца. При этом адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что решение суда будет обжаловано, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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