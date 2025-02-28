Экс-командующего 58-й армией Попова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова вновь отправили в следственный изолятор в рамках дела о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.
По данным следствия, Попов обвиняется в хищении более 1,7 тысяч тонн металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей, предназначенного для гуманитарной помощи в Запорожской области. Ему вменяют мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, а также служебный подлог.
Генерал-майора арестовали 17 мая 2024 года, а 24 мая ему предъявили обвинение. Первоначально он находился в СИЗО, однако позже был переведен под домашний арест. Следственный комитет 4 июля включил в окончательную редакцию обвинения статью о служебном подлоге.
На заседании 16 октября прошлого года Попов вину не признал. Домашний арест несколько раз продлевался, но теперь суд вновь постановил поместить его в изолятор, передает «Радиоточка НСН».
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