Экс-командующего 58-й армией Попова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова вновь отправили в следственный изолятор в рамках дела о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По данным следствия, Попов обвиняется в хищении более 1,7 тысяч тонн металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей, предназначенного для гуманитарной помощи в Запорожской области. Ему вменяют мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, а также служебный подлог.

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Генерал-майора арестовали 17 мая 2024 года, а 24 мая ему предъявили обвинение. Первоначально он находился в СИЗО, однако позже был переведен под домашний арест. Следственный комитет 4 июля включил в окончательную редакцию обвинения статью о служебном подлоге.

На заседании 16 октября прошлого года Попов вину не признал. Домашний арест несколько раз продлевался, но теперь суд вновь постановил поместить его в изолятор, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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