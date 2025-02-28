Экс-командующего 58-й армией Попова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова вновь отправили в следственный изолятор в рамках дела о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По данным следствия, Попов обвиняется в хищении более 1,7 тысяч тонн металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей, предназначенного для гуманитарной помощи в Запорожской области. Ему вменяют мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, а также служебный подлог.