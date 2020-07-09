СМИ: Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), вероятнее всего, накажет гендиректора питерского ФК «Зенита» Александра Медведева. Как сообщает «Чемпионат.com», его может ждать штраф, размер котрого вряд ли будет меньше 100 тысяч рублей.

Напомним, после матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» в сети опубликовали видео с футболистами «Зенита» Артёмом Дзюбой и Сердаром Азмуном, которые во время празднования чемпионства имитируют половой акт. Медведев впоследствии прокомментировал этот эпизод. По словам гендиректора сине-бело-голубых, таким образом Дзюба намекал на то, что произойдёт со «Спартаком» в матче полуфинала Кубка России, пишет RT.