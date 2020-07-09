СМИ: Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), вероятнее всего, накажет гендиректора питерского ФК «Зенита» Александра Медведева. Как сообщает «Чемпионат.com», его может ждать штраф, размер котрого вряд ли будет меньше 100 тысяч рублей.
Напомним, после матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» в сети опубликовали видео с футболистами «Зенита» Артёмом Дзюбой и Сердаром Азмуном, которые во время празднования чемпионства имитируют половой акт. Медведев впоследствии прокомментировал этот эпизод. По словам гендиректора сине-бело-голубых, таким образом Дзюба намекал на то, что произойдёт со «Спартаком» в матче полуфинала Кубка России, пишет RT.
Между тем, 25 мая футбольный клуб «Зенит» отметил 95-летие. В честь праздника главный тренер команды Сергей Семак, генеральный директор клуба Александр Медведев, а также нападающий «Зенита» Артём Дзюба и капитан команды Бранислав Иванович поучаствовали в символическом полуденном выстреле из пушки в Петропавловской крепости. Актер и преданный болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский в эфире НСН присоединился к поздравлениям.
«Я нахожусь на даче и сегодня с помощью СМИ целый день поздравляю любимую команду с праздником. То же самое делают болельщики, кто-то с помощью смартфонов, кто-то - по телефону, тот, кто ближе к команде», - заявил Боярский.
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